A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos pelo terceiro dia seguido por causa da chuva de verão, segundo alerta emitido pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana.

O alerta amarelo é para todas as regiões da cidade. O aviso foi emitido na tarde desta sexta-feira (9).

Até a publicação deste texto não havia pontos com alagamentos registrados.

Leia mais: 1º Ciclone extratropical de 2026 traz chuva forte e ventania

Segundo o CGE, o alerta de alagamentos é válido inclusive para as marginais Pinheiros e Tietê --na véspera, o trânsito travou no fim da tarde com as pistas alagadas.

Pouco antes, por volta das 14h50, a Defesa Civil estadual emitiu alerta cell broadcast para celulares em São Caetano do Sul e Santo André, no ABC paulista, em virtude da chuva forte, com raios, vento e queda granizo.