O primeiro ciclone extratropical de 2026 começa a se formar neste sábado (10) e já preocupa o Sul do Brasil. Mesmo sem passar exatamente sobre o território brasileiro, o sistema deve provocar temporais, ventos fortes e risco de alagamentos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná nos próximos dias,informou o Climatempo.
A origem do ciclone está em uma área de baixa pressão que começou a se intensificar entre o Paraguai e o norte da Argentina ontem e nesta sexta (9). Na madrugada de amanhã, esse sistema dá origem ao ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. No domingo (11), se desloca para o leste, passando pelo extremo sul gaúcho, e na segunda-feira (12) já estará sobre o oceano, perdendo força e se afastando do país.
Sul do Brasil em alerta
No Rio Grande do Sul, os efeitos começam ainda nesta sexta, com chuva forte e ventos intensos, principalmente nas regiões Centro e Oeste do estado. Segundo alertas da Defesa Civil, pode chover cerca de 100 milímetros em apenas seis horas, com rajadas de vento entre 80 km/h e 100 km/h. Há risco de granizo, muitos raios e enxurradas.
No sábado, quase todo o estado segue em condição de temporais, com exceção do extremo oeste. Mesmo sem chuva, os ventos podem ser fortes ao longo do dia. No domingo (11), a chuva perde força na maior parte do estado, mas ainda podem ocorrer temporais isolados no norte e nordeste gaúcho, incluindo áreas da Serra e da Grande Porto Alegre.
Santa Catarina e Paraná também terão instabilidade. Hoje, pancadas de chuva com raios devem atingir todas as regiões, principalmente à tarde e à noite. O maior risco de temporais está no sudoeste e sul do Paraná e no oeste e centro-sul catarinense. Durante o fim de semana, os temporais continuam e podem ocorrer desde a madrugada, se espalhando ao longo do dia.
Impactos em São Paulo e Mato Grosso do Sul
A frente fria associada ao ciclone aumenta a instabilidade em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Na sexta e no sábado, a maioria das regiões desses estados terá pancadas de chuva com raios, causadas principalmente pelo calor. As chuvas serão isoladas, mas podem ser moderadas a fortes.
No domingo, com o avanço da frente fria, a chuva ganha força em todo o Mato Grosso do Sul e também em áreas do oeste e sul paulista. Regiões de fronteira de MS com o Paraguai têm maior risco de temporais.
Demais regiões
Os outros estados do Sudeste e do Centro-Oeste não devem sentir impactos diretos desse ciclone. Ainda assim, o sistema reforça a instabilidade típica do verão em algumas áreas, com calor e pancadas isoladas de chuva.
Orientações à população
A recomendação é acompanhar a previsão do tempo diariamente e seguir os alertas da Defesa Civil. Em caso de chuva intensa, é importante ficar atento a sinais de alagamentos, elevação rápida de rios, rachaduras no solo e quedas de árvores ou postes. Moradores de áreas próximas a rios e encostas devem redobrar a atenção. Durante temporais com muitos raios, o ideal é desligar aparelhos da tomada.
O que é um ciclone extratropical
O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão que provoca chuva intensa e ventos fortes. Quanto mais forte o sistema, maiores são os riscos de temporais, alagamentos e deslizamentos. Esses ciclones são comuns no Sul e no Sudeste do Brasil e podem ocorrer em qualquer época do ano, embora sejam mais frequentes no outono e no inverno.