O primeiro ciclone extratropical de 2026 começa a se formar neste sábado (10) e já preocupa o Sul do Brasil. Mesmo sem passar exatamente sobre o território brasileiro, o sistema deve provocar temporais, ventos fortes e risco de alagamentos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná nos próximos dias,informou o Climatempo.

A origem do ciclone está em uma área de baixa pressão que começou a se intensificar entre o Paraguai e o norte da Argentina ontem e nesta sexta (9). Na madrugada de amanhã, esse sistema dá origem ao ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. No domingo (11), se desloca para o leste, passando pelo extremo sul gaúcho, e na segunda-feira (12) já estará sobre o oceano, perdendo força e se afastando do país.

Sul do Brasil em alerta

No Rio Grande do Sul, os efeitos começam ainda nesta sexta, com chuva forte e ventos intensos, principalmente nas regiões Centro e Oeste do estado. Segundo alertas da Defesa Civil, pode chover cerca de 100 milímetros em apenas seis horas, com rajadas de vento entre 80 km/h e 100 km/h. Há risco de granizo, muitos raios e enxurradas.