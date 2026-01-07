07 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PERDEU O CONTROLE

Carro atinge conveniência de posto e fere funcionária; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/CCTV
Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo atravessando a área das bombas antes de avançar repentinamente contra a loja.
Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo atravessando a área das bombas antes de avançar repentinamente contra a loja.

Um carro invadiu e destruiu uma loja de conveniência localizada num posto de combustíveis no Butantã, Zona Oeste de São Paulo, na tarde de terça-feira (6). Uma funcionária do local, de 31 anos, foi ferida.

Leia mais: Motorista invade shopping e 'passeia' pelos corredores; VÍDEO

Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo atravessando a área das bombas antes de avançar repentinamente contra a loja. O impacto quebrou a fachada de vidro, derrubou prateleiras e danificou ointerior do estabelecimento.

O motorista, de 65 anos, passou pelo teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. À polícia, ele afirmou ter perdido o controle da direção após os pés ficarem presos nos pedais do carro.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a perícia foi acionada. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

*Com informações do G1

Comentários

Comentários