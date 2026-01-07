Um carro invadiu e destruiu uma loja de conveniência localizada num posto de combustíveis no Butantã, Zona Oeste de São Paulo, na tarde de terça-feira (6). Uma funcionária do local, de 31 anos, foi ferida.
Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo atravessando a área das bombas antes de avançar repentinamente contra a loja. O impacto quebrou a fachada de vidro, derrubou prateleiras e danificou ointerior do estabelecimento.
O motorista, de 65 anos, passou pelo teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. À polícia, ele afirmou ter perdido o controle da direção após os pés ficarem presos nos pedais do carro.
A Secretaria da Segurança Pública informou que a perícia foi acionada. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
*Com informações do G1