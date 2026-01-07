Um carro invadiu e destruiu uma loja de conveniência localizada num posto de combustíveis no Butantã, Zona Oeste de São Paulo, na tarde de terça-feira (6). Uma funcionária do local, de 31 anos, foi ferida.

Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo atravessando a área das bombas antes de avançar repentinamente contra a loja. O impacto quebrou a fachada de vidro, derrubou prateleiras e danificou ointerior do estabelecimento.