Motorista invade shopping e 'passeia' pelos corredores; VÍDEO

Um homem foi preso após invadir com um carro o segundo piso do Shopping Flamboyant, em Goiânia (GO), na noite de segunda-feira (21). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo rompe uma porta de vidro e circula pelos corredores do centro comercial, assustando clientes e funcionários. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Civil, o motorista é investigado por crimes como perigo à vida, dano qualificado com violência ou grave ameaça e por conduzir em alta velocidade em local de grande circulação, conforme o Código Penal e o Código de Trânsito Brasileiro.