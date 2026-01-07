O autor homônimo do piloto Michael Schumacher morreu e fez pessoas nas redes sociais se confundirem. O autor norte-americano Michael Schumacher morreu aos 75 anos. Conhecido por ter feito a biografia de famosos, como a do cineasta Francis Ford Coppola e do músico Eric Clapton, o escritor morreu no dia 29 de dezembro, mas sua filha, Emily Joy Schumacher, só revelou o ocorrido anteontem, 5 de janeiro.

No X, usuários confundiram com o piloto de mesmo nome. Algumas mensagens publicadas na rede social lamentavam a perda do piloto, inclusive com sua foto. "Descanse em paz, Michael Schumacher", dizia uma mensagem em inglês. Em algumas mensagens, os próprios usuários do X alertaram que se tratava do autor, não do piloto.