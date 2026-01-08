Pontos de venda de açaí foram interditados preventivamente em Ananindeua, na região metropolitana de Belém (PA), após a suspeita de contaminação por doença de Chagas. A medida foi adotada depois que um homem morreu e outro precisou ser internado em estado grave, levantando a hipótese de infecção por consumo do alimento.

Um dos casos é do morador que relatou febre alta, dores intensas, cansaço e dor de cabeça. Ele afirmou que o diagnóstico só foi confirmado após quase duas semanas, no Instituto Evandro Chagas. O paciente acredita ter sido infectado após consumir açaí comprado num ponto de venda da Cidade Nova Seis.

No bairro do Icuí-Guajará, um jovem de 26 anos morreu no último sábado (3) após ficar sete dias internado, segundo familiares, com diagnóstico de doença de Chagas. A Secretaria Municipal de Saúde informou que acompanha os casos, mas descarta, até o momento, a existência de um surto.