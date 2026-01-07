David Schmidt Prado foi perseguido e esfaqueado por Lucas Wancler Ferreira dos Santos. De acordo com a investigação, o agressor aguardava David no estacionamento do estabelecimento, onde discutiram por causa do suposto envolvimento da vítima com a companheira do autor.

Uma briga dentro de uma academia em Londrina, no norte do Paraná, terminou com a morte de um dos alunos após ataque a faca. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (5) e, segundo a Polícia Civil, teria sido motivado por ciúme.

Testemunhas relataram que David voltou para dentro da academia pedindo socorro, enquanto o agressor o seguia armado com faca. Na tentativa de escapar, a vítima pulou a grade da recepção e correu para a área de treino. Um policial militar que estava no local interveio, deu voz de abordagem e deteve o suspeito, que largou a arma até a chegada de outros agentes.

O Samu foi acionado, mas a morte de David foi constatada ainda no local. Lucas Wancler Ferreira dos Santos foi preso e autuado por homicídio qualificado.

Em nota, a academia Panobianco Faria Lima lamentou o ocorrido, afirmou que não teve qualquer responsabilidade sobre o crime e informou que colabora com as autoridades desde o primeiro momento.