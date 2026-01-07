A ação rápida de uma mãe e o apoio da polícia frustraram as intenções de um homem de 32 anos que tentava explorar sexualmente uma adolescente de 13 anos, levando à sua prisão em flagrante na Baixada Fluminense.

O contato começou com mensagens inesperadas no WhatsApp da garota. Ao receber um cumprimento de um número desconhecido, ela mostrou o celular para a mãe, desconfiada. O remetente era o pai de um colega de escola da menina, que obteve o contato sem autorização.

As conversas evoluíram rapidamente para propostas indecentes: o homem ofereceu dinheiro em troca de atos sexuais e enviava imagens explícitas de si mesmo. A mãe, monitorando as mensagens do aparelho da filha, assumiu o papel da adolescente nas respostas e coletou provas decisivas.