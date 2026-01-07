A ação rápida de uma mãe e o apoio da polícia frustraram as intenções de um homem de 32 anos que tentava explorar sexualmente uma adolescente de 13 anos, levando à sua prisão em flagrante na Baixada Fluminense.
O contato começou com mensagens inesperadas no WhatsApp da garota. Ao receber um cumprimento de um número desconhecido, ela mostrou o celular para a mãe, desconfiada. O remetente era o pai de um colega de escola da menina, que obteve o contato sem autorização.
As conversas evoluíram rapidamente para propostas indecentes: o homem ofereceu dinheiro em troca de atos sexuais e enviava imagens explícitas de si mesmo. A mãe, monitorando as mensagens do aparelho da filha, assumiu o papel da adolescente nas respostas e coletou provas decisivas.
Para identificar o suspeito com certeza, ela aceitou uma transferência bancária enviada por ele, obtendo assim seu nome completo. Em seguida, denunciou o caso às autoridades.
Convencido de que marcava encontro com a menina, o homem combinou de se encontrar com ela em uma sessão de cinema num shopping center da região. No local, porém, quem o esperava eram policiais civis, que efetuaram a prisão imediata.
O suspeito responderá por estupro de vulnerável, crime que, segundo a delegada responsável, se configura independentemente de contato físico, dada a idade da vítima, e por resistência à prisão. As investigações apontam que ele acessou o número da menina no celular do próprio filho, sem o conhecimento do garoto.
*Com informações do Jornal Nacional