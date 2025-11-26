A vida de Michael Schumacher se tornou um território quase inacessível desde o acidente de esqui que mudou sua história, em 2013. Doze anos depois, o heptacampeão da Fórmula 1 segue protegido por silêncio pela própria família. No período, apenas um grupo extremamente reduzido conseguiu -e ainda consegue- visitar o ex-piloto. Quem faz parte desse círculo? E por que tão poucos têm acesso a ele?

Leia mais: Filha anuncia gravidez, e ex-piloto Michael Schumacher será avô

Quem pode ver Michael Schumacher

Lista de visitantes é seleta. Além de Corinna Schumacher, esposa de Michael, e os filhos Gina-Maria e Mick, o círculo de pessoas autorizadas a visitar Schumacher é composto essencialmente por três nomes ligados intimamente à sua carreira e trajetória pessoal: Jean Todt, Ross Brawn e Gerhard Berger. A informação foi revelada pelo The Telegraph.