A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que adotará medidas legais após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negar a transferência do político para um hospital em Brasília nessa terça-feira (7). Segundo os advogados, a decisão viola direitos fundamentais.

Leia mais: Moraes barra nova ida de Bolsonaro a hospital após queda

O pedido foi feito após Bolsonaro cair na cela onde cumpre pena, na Superintendência da Polícia Federal, e bater a cabeça. A defesa alega traumatismo craniano e afirma que o quadro exige exames como tomografia e ressonância.