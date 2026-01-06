De acordo com a Polícia Federal, o atendimento inicial não apontou gravidade. O médico da corporação identificou apenas ferimentos leves e recomendou observação, sem necessidade de remoção imediata para unidade hospitalar. Com base nesse parecer, Moraes afirmou não haver urgência para a transferência.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta terça-feira (6) o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que ele fosse novamente levado a um hospital em Brasília. A solicitação foi feita após Bolsonaro cair dentro da cela da Superintendência da Polícia Federal e bater a cabeça durante a madrugada.

Na decisão, o ministro determinou ainda que o laudo médico da PF seja anexado aos autos e que a defesa informe quais exames considera necessários, para avaliação da possibilidade de realização dentro do sistema penitenciário.

Os advogados de Bolsonaro sustentaram que a queda teve impacto craniano e levantaram suspeita de traumatismo, alegando risco à saúde do ex-presidente diante de seu histórico clínico recente. Michelle Bolsonaro também manifestou preocupação nas redes sociais, relatando que o marido passou mal durante a noite e só recebeu atendimento após ser chamado para a visita.

Posteriormente, o médico particular de Bolsonaro, Cláudio Birolini, avaliou o ex-presidente e confirmou um quadro de traumatismo craniano leve, com indicação de exames complementares.