Um sagui curioso foi flagrado por uma câmera de segurança em Jundiaí (SP), no bairro Sítio São José, na tarde do último sábado (3). Por quase dois minutos, o macaquinho interage com o aparelho, aparentemente tentando entender que tipo de objeto estranho é aquele.

Leia mais: Jovem é surpreendido por macaquinho dentro da geladeira; VÍDEO

O animal chega a sumir das imagens por alguns segundos, mas logo retorna para continuar sua suposta investigação.