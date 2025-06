Jovem é surpreendido por macaquinho dentro da geladeira; VÍDEO

No domingo (15), o estudante Benjamim Mariani, morador do Jardim Botânico, na zona sul do Rio, ouviu um barulho estranho vindo da cozinha e achou que o cachorro estava aprontando. Chamou o bicho, que veio na maior paz e deitou no colo. O barulho, porém, continuava. Mistério.

Leia mais: Reincidente, macaquinho é apreendido após entrar em mercado e fazer travessuras; VÍDEO

Intrigado, Benjamin foi investigar. Nada fora do lugar na cozinha. Mas eis que... o som vinha de dentro da geladeira. Ele abre a porta e dá de cara com um macaco-prego entre os potes de comida e as prateleiras.