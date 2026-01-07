A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a proibição da comercialização, distribuição e consumo de quatro lotes de panetones após a identificação de fungos nos produtos. A medida foi adotada depois que a própria fabricante comunicou o recolhimento voluntário ao detectar a contaminação.
Leia mais: Anvisa proíbe pomada cicatrizante para pós-tatuagem e chá
A medida atinge apenas o Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g; Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons "Formato de Língua de Gato" - 700g; Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 700g; e Panetone com Frutas Trufado Tradicional - 700g; todos são do lote: 251027.
Além dos panetones, a agência também determinou ação fiscal contra produtos alimentícios com cogumelos fabricados pela empresa Coguvita II Alimentos Ltda. Esses itens não podem mais ser fabricados, comercializados, distribuídos, divulgados ou consumidos e também deverão ser recolhidos.
A Anvisa apontou que os produtos utilizam os cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps, ingredientes que ainda não tiveram a segurança avaliada para uso em alimentos. A divulgação irregular, com promessas de benefícios à saúde sem comprovação científica, também foi citada.
Itens proibidos:
-
Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote 251027);
-
Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons “Formato de Língua de Gato” – 700g (lote 251027);
Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional – 700g (lote 251027);
Panetone com Frutas Trufado Tradicional – 700g (lote 251027);
Pasta de Cacau e Avelã com Cogumelos Smush Smushnuts (todos os lotes);
Pasta de Amendoim com Cogumelos Smush Smushnuts (todos os lotes);
Barra de Frutas, Amendoim, Clara de Ovo e Cogumelos Smushn Go (todos os lotes);
Granola Smush Smushnola Granola Coco (todos os lotes);
Mix de Castanhas, Sementes e Cogumelos Smush Smushnola Granola Keto (todos os lotes);
Cápsula de Café Smush Mushroom Espresso (todos os lotes);
Cápsula de Café Smush Energy Mushroom Espresso (todos os lotes).