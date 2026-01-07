A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a proibição da comercialização, distribuição e consumo de quatro lotes de panetones após a identificação de fungos nos produtos. A medida foi adotada depois que a própria fabricante comunicou o recolhimento voluntário ao detectar a contaminação.

Leia mais: Anvisa proíbe pomada cicatrizante para pós-tatuagem e chá

A medida atinge apenas o Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g; Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons "Formato de Língua de Gato" - 700g; Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 700g; e Panetone com Frutas Trufado Tradicional - 700g; todos são do lote: 251027.