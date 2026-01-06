A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização, importação, distribuição, divulgação e uso da pomada cicatrizante Inkdraw Aftercare, indicada para cuidados após tatuagens. A decisão foi tomada porque o produto não possui registro nem notificação junto à Anvisa, o que impede a comprovação de sua segurança, qualidade e procedência.

Além da pomada, a Anvisa também determinou o recolhimento de um lote de chá contaminado. Trata-se do lote 6802956 do Chá de Camomila Lavi Tea, da marca Água da Serra, que teve a venda, distribuição, divulgação e consumo suspensos. A medida ocorreu após a própria empresa comunicar o recolhimento voluntário do produto.

Análises laboratoriais identificaram falhas graves nas boas práticas de fabricação. Foram encontrados talos, ramos e sementes incomuns ao chá, além de contaminação por insetos: 14 larvas inteiras e 224 fragmentos em apenas 25 gramas do produto, número muito acima do limite permitido. Diante das irregularidades, a Anvisa reforçou a necessidade de retirada imediata do lote do mercado.