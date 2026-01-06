O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu um traumatismo craniano após cair da cama durante a noite e bater a cabeça, segundo informou ao SBT News o médico-cirurgião Cláudio Birolini nesta terça-feira (6). De acordo com o profissional, o impacto foi aparentemente leve, mas exige atenção, sobretudo pela necessidade de prevenção de quedas em idosos. Bolsonaro deve passar por avaliação clínica e exames complementares para verificar seu estado de saúde.

Michelle Bolsonaro afirmou nas redes sociais que aguarda autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o ex-presidente seja levado a um hospital.