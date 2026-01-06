O Departamento de Justiça dos Estados Unidos alterou discretamente um ponto central das acusações contra Nicolás Maduro ao retirar, da nova denúncia, referências diretas ao suposto Cartel de los Soles, organização que antes era apontada como comandada pelo presidente venezuelano. A mudança consta na versão mais recente da acusação por tráfico de drogas apresentada pela gestão do presidente Donald Trump.
Segundo apuração do jornal The New York Times, o novo documento deixa de tratar o Cartel de los Soles como organização criminosa estruturada. Na denúncia original, apresentada em 2020, o grupo era descrito como um cartel formado por altos funcionários do governo venezuelano, responsável por enviar cocaína aos Estados Unidos ao longo de duas décadas.
Na nova versão, o termo aparece apenas como residual e passa a ser definido como um “sistema de patronagem” ligado às cúpulas do poder, e não mais como cartel formal. A alteração foi feita apesar de o Departamento de Estado ter classificado, em novembro, o Cartel de los Soles como organização terrorista.
Mesmo com a mudança, a acusação foi ampliada. O texto inclui novos crimes, como narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína e delitos relacionados a armas. A denúncia também acrescenta acusações contra a esposa de Maduro, por suposto recebimento de propina para intermediar encontros ligados ao tráfico.
*Com informações do The New York Times