O Departamento de Justiça dos Estados Unidos alterou discretamente um ponto central das acusações contra Nicolás Maduro ao retirar, da nova denúncia, referências diretas ao suposto Cartel de los Soles, organização que antes era apontada como comandada pelo presidente venezuelano. A mudança consta na versão mais recente da acusação por tráfico de drogas apresentada pela gestão do presidente Donald Trump.

Leia mais: Maduro se declara inocente em julgamento por narcotráfico nos EUA

Segundo apuração do jornal The New York Times, o novo documento deixa de tratar o Cartel de los Soles como organização criminosa estruturada. Na denúncia original, apresentada em 2020, o grupo era descrito como um cartel formado por altos funcionários do governo venezuelano, responsável por enviar cocaína aos Estados Unidos ao longo de duas décadas.