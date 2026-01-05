O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou-se inocente nesta terça-feira (5) ao comparecer pela primeira vez a um tribunal federal dos Estados Unidos para responder a acusações de narcotráfico e narcoterrorismo. Diante do juiz, ele afirmou ser um “homem decente” e negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

A audiência marcou o início formal do processo judicial que pode se estender por anos e definir se Maduro será julgado em território americano. Vestindo uniforme azul de detento, ele e a esposa, Cilia Flores, acompanharam a sessão com auxílio de tradução simultânea. O casal foi levado sob forte esquema de segurança da prisão no Brooklyn até um fórum em Manhattan.