A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Polícia Federal após condenação na trama golpista, caiu e bateu a cabeça durante a madrugada desta terça-feira (6).

"Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel", disse Michelle, numa publicação nas redes sociais.