O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu esclarecimentos à Polícia Federal após a defesa de Jair Bolsonaro (PL) reclamar do barulho do ar-condicionado da sala onde ele está preso.

Moraes pediu que a PF se manifeste no prazo de cinco dias. Na última sexta, os advogados do ex-presidente pediram providências para reduzir os ruídos do equipamento, que comprometeriam o repouso do ex-presidente e afetariam sua saúde.

A defesa afirma que a situação caracteriza "perturbação à saúde e integridade do preso" e que o barulho "gera ambiente incompatível com o repouso mínimo necessário" para manutenção das condições físicas e psicológicas de Bolsonaro.