O Ministério Público de Portugal divulgou novos detalhes sobre a morte da brasileira Lucinete Freitas, de 55 anos, encontrada quase duas semanas após o desaparecimento ser comunicado. Segundo a promotoria, ela foi assassinada com golpes na cabeça desferidos com um bloco de concreto pela própria patroa.
Leia mais: Patroa é presa suspeita de matar babá brasileira em Portugal
A principal suspeita é uma mulher de 43 anos, cujo nome não foi divulgado. Ela foi indiciada por homicídio qualificado e profanação de cadáver, além de responder por detenção de arma proibida e falsidade informática. A prisão preventiva foi decretada em 18 de dezembro e mantida pela Justiça dois dias depois.
De acordo com as investigações, Lucinete trabalhava como empregada doméstica e babá do filho da suspeita, em uma relação marcada por conflitos. O crime teria ocorrido em 5 de dezembro, quando a patroa afirmou que levaria a vítima para casa, mas a conduziu até uma área de mata, onde cometeu o assassinato.
Após o crime, ocultou o corpo com entulho. Em seguida, a suspeita usou o celular da brasileira para enviar mensagens fingindo ser Lucinete, dizendo que viajaria para visitar uma amiga no Algarve, na tentativa de despistar familiares.
Natural de Aracoiaba, no Ceará, Lucinete estava em Portugal havia cerca de sete meses. Segundo o marido, Teodoro Júnior, ela se mudou com o objetivo de trabalhar, se estabilizar no país e depois levar a família.
*Com informações do SBT News