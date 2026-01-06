O Ministério Público de Portugal divulgou novos detalhes sobre a morte da brasileira Lucinete Freitas, de 55 anos, encontrada quase duas semanas após o desaparecimento ser comunicado. Segundo a promotoria, ela foi assassinada com golpes na cabeça desferidos com um bloco de concreto pela própria patroa.

A principal suspeita é uma mulher de 43 anos, cujo nome não foi divulgado. Ela foi indiciada por homicídio qualificado e profanação de cadáver, além de responder por detenção de arma proibida e falsidade informática. A prisão preventiva foi decretada em 18 de dezembro e mantida pela Justiça dois dias depois.