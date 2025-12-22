A patroa de Lucinete Freitas, de 55 anos, foi presa como principal suspeita pela morte da babá brasileira em Portugal. A mulher, que também é brasileira e teve a identidade preservada, foi detida após investigações da Polícia Judiciária.

Leia mais: Brasileira que estava desaparecida é encontrada morta em Portugal

Lucinete estava desaparecida desde 5 de dezembro e foi encontrada morta na sexta-feira (19) em uma área isolada e com mata. Segundo a polícia portuguesa, o crime teria sido motivado por razão considerada fútil.