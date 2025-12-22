A patroa de Lucinete Freitas, de 55 anos, foi presa como principal suspeita pela morte da babá brasileira em Portugal. A mulher, que também é brasileira e teve a identidade preservada, foi detida após investigações da Polícia Judiciária.
Lucinete estava desaparecida desde 5 de dezembro e foi encontrada morta na sexta-feira (19) em uma área isolada e com mata. Segundo a polícia portuguesa, o crime teria sido motivado por razão considerada fútil.
Em nota, a Polícia Judiciária informou que, após trabalho investigativo contínuo, reuniu indícios suficientes para localizar o corpo da vítima e identificar, localizar e deter a suspeita, que responde por homicídio qualificado.
Natural do Ceará, Lucinete vivia sozinha em Portugal desde abril de 2025 e trabalhava como babá em uma residência em Amadora, na região metropolitana de Lisboa. Ela planejava levar o marido e o filho de 14 anos para morar no país em 2026.
O último contato com a família ocorreu no dia em que a vítima havia agendado a visita ao imóvel que pretendia alugar. Após isso, não respondeu mais a mensagens nem atendeu ligações, o que motivou o registro do desaparecimento.
*Com informações do Metrópoles