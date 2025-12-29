O prefeito Ricardo Nunes anunciou nesta segunda-feira (29) aumento da tarifa de ônibus para R$ 5,30. O aumento de 6% está acima da inflação acumulada no período. O novo valor começa a valer no dia 6 de janeiro.

Anunciado no fim do ano passado, o último reajuste do transporte municipal subiu a passagem de R$ 4,40 para R$ 5. Na ocasião, a alta de 13,6% foi executada após recorde dos valores pagos como subsídio às empresas de ônibus.

A nova alta da passagem anunciada nesta segunda marca os dois anos de gratuidade do transporte municipal aos domingos, que começou a valer em 17 de dezembro de 2023. A iniciativa levou a municipalidade a pagar R$ 10 milhões a mais por mês -R$ 2,5 milhões a cada domingo- às empresas de ônibus pelo aumento de 20% da demanda de passageiros.