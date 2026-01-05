O Brasil se prepara para levar à Organização dos Estados Americanos (OEA) a mesma posição adotada na ONU sobre a crise na Venezuela. O governo participa, nesta terça-feira (6), de uma reunião extraordinária do Conselho Permanente da entidade, convocada para discutir os desdobramentos recentes no país vizinho.

O encontro será em Washington, ao meio-dia (horário de Brasília), com representação brasileira do embaixador Benoni Belli, chefe da missão do Brasil junto à OEA. A expectativa é que o discurso siga a linha apresentada na segunda-feira (5) pelo embaixador Sérgio Danese, durante sessão do Conselho de Segurança da ONU.