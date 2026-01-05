Delcy Rodríguez tomou posse como presidente interina da Venezuela. Ela era a vice-presidente do país até o sequestro de Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, no último sábado (3). Delcy prestou juramento nesta segunda-feira (5) perante a Assembleia Nacional do país.

Entenda

Os Estados Unidos lançaram no sábado (3) “um ataque de grande escala contra a Venezuela”, que capturou Maduro e sua mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.