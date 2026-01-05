A apreensão tomou conta da população venezuelana após a ação dos Estados Unidos que resultou na captura de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. Segundo relato de uma repórter da CNN que está no país, moradores correram aos mercados com medo de desabastecimento e já enfrentam prateleiras vazias, filas em postos de gasolina e restrições no transporte.

Na ilha de Margarita, onde a maior parte dos alimentos é importada, itens básicos começaram a faltar rapidamente. Em Caracas, a situação é semelhante: enquanto grupos armados pró-Maduro circulam nas ruas, muitos moradores preferem ficar em casa ou comprar produtos essenciais. Entre os primeiros itens em falta estão papel higiênico, água, farinha de milho, macarrão, frango, carne e leite. O clima é de medo e silêncio, agravado pelo histórico recente de prisões após as eleições presidenciais.