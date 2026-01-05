As autoridades da Venezuela determinaram a prisão de todas as pessoas suspeitas de apoiar ou participar da operação militar dos Estados Unidos que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro. A ordem consta em um decreto editado no contexto do estado de emergência em vigor no país desde o ataque estrangeiro e manda que as forças de segurança iniciem imediatamente buscas em todo o território nacional para localizar os envolvidos. O texto, que já estava valendo desde sábado, foi publicado integralmente nesta segunda-feira (5).

A medida amplia a resposta do governo venezuelano após a retirada de Maduro do poder e reuslta da transição política conduzida pelo Judiciário. O decreto não detalha quantas pessoas podem ser alvo das prisões, mas estabelece que qualquer apoio ou promoção da ofensiva liderada pelos Estados Unidos será tratado como crime contra o Estado.

