“Se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha deixado ele.” A frase é da amazonense Thayane Smith, de 19 anos, que acompanhava Roberto Farias Tomaz, também de 19, na trilha do Pico Paraná e afirmou se arrepender de ter seguido sem o amigo, que ficou cinco dias desaparecido e foi encontrado vivo nesta segunda-feira (5).

Em entrevista à RPC, Thayane disse que quebrou a regra básica do montanhismo -subir e descer em grupo - e classificou a decisão como irresponsável. Segundo ela, durante os dias de buscas, voltou ao pico mais de uma vez e só deixaria o local após o amigo ser encontrado. A jovem afirmou ainda que pretende conversar pessoalmente com Roberto agora que ele está seguro.