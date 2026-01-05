Após cinco dias de buscas, um jovem de 19 anos que havia desaparecido durante uma trilha no Pico Paraná foi encontrado vivo nesta segunda-feira (5). O resgate foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros do Paraná.
Leia mais: Brasileira na Indonésia espera resgate há mais de 12h; VÍDEO
Roberto Farias Tomaz conseguiu chegar sozinho a uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina, após caminhar mais de 20 quilômetros desde a área do pico, considerado o ponto mais alto da Região Sul do país. Em um vídeo divulgado pela família, ele afirmou estar com escoriações pelo corpo, dificuldade para enxergar por ter perdido os óculos, mas em bom estado geral.
O jovem desapareceu no dia 1º de janeiro, quando descia a trilha após passar mal durante a subida. Ele fazia o percurso acompanhado de uma amiga e se separou do grupo em um ponto antes do acampamento. Desde então, equipes dos bombeiros e voluntários atuavam nas buscas.
Segundo os bombeiros, Roberto será levado ao hospital de Antonina para avaliação médica assim que as equipes chegarem à fazenda onde ele se encontra. A Polícia Civil acompanhou o caso e informou que, até o momento, não há indícios de crime.
@resgaterobertopicoparana/Instagram