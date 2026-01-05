Após cinco dias de buscas, um jovem de 19 anos que havia desaparecido durante uma trilha no Pico Paraná foi encontrado vivo nesta segunda-feira (5). O resgate foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros do Paraná.

Roberto Farias Tomaz conseguiu chegar sozinho a uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina, após caminhar mais de 20 quilômetros desde a área do pico, considerado o ponto mais alto da Região Sul do país. Em um vídeo divulgado pela família, ele afirmou estar com escoriações pelo corpo, dificuldade para enxergar por ter perdido os óculos, mas em bom estado geral.