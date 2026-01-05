A vítima foi identificada como José Edgard Ribeiro Machado, de 70 anos. O Corpo de Bombeiros foi acionado após pessoas perceberem um forte odor vindo do automóvel e, ao olharem pelas janelas, constatarem que o homem não apresentava sinais vitais. A equipe então abriu o carro para a verificação.

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro estacionado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo, em Cascavel, no oeste do Paraná, na manhã desse domingo (4). O corpo estava no banco traseiro do veículo, que permanecia trancado no local.

Segundo os bombeiros, a morte não era recente. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, com a atuação da Polícia Científica e da Delegacia de Homicídios. Ainda não foi possível precisar há quanto tempo o corpo estava no local, mas há indícios de que o óbito seja de dias antes.

Até o momento, não há registro de que a vítima tenha procurado atendimento médico na UPA antes do ocorrido. O corpo foi encaminhado ao necrotério, onde exames devem apontar a causa da morte.

O veículo, com placas de Guaratuba, no litoral do Paraná, teria sido visto circulando pelo bairro Guarujá no primeiro dia do ano. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.