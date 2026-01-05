05 de janeiro de 2026
MORTO HÁ DIAS

Mau cheiro leva à descoberta de corpo de idoso em carro de UPA

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Jornal Correio do Vale
O corpo estava no banco traseiro do veículo, que permanecia trancado no local.
O corpo estava no banco traseiro do veículo, que permanecia trancado no local.

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro estacionado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo, em Cascavel, no oeste do Paraná, na manhã desse domingo (4). O corpo estava no banco traseiro do veículo, que permanecia trancado no local.

A vítima foi identificada como José Edgard Ribeiro Machado, de 70 anos. O Corpo de Bombeiros foi acionado após pessoas perceberem um forte odor vindo do automóvel e, ao olharem pelas janelas, constatarem que o homem não apresentava sinais vitais. A equipe então abriu o carro para a verificação.

Segundo os bombeiros, a morte não era recente. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia, com a atuação da Polícia Científica e da Delegacia de Homicídios. Ainda não foi possível precisar há quanto tempo o corpo estava no local, mas há indícios de que o óbito seja de dias antes.

Até o momento, não há registro de que a vítima tenha procurado atendimento médico na UPA antes do ocorrido. O corpo foi encaminhado ao necrotério, onde exames devem apontar a causa da morte.

O veículo, com placas de Guaratuba, no litoral do Paraná, teria sido visto circulando pelo bairro Guarujá no primeiro dia do ano. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

*Com informações da Gazeta do Paraná

