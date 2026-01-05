O motorista do caminhão que colidiu com um ônibus em um acidente que deixou 11 pessoas mortas em um trecho da BR-116, em Pelotas (RS), no dia 2 de janeiro, estava acima do limite de velocidade no momento do acidente, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo a corporação, o tacógrafo do caminhão foi recuperado pelos agentes, mas a velocidade exata só poderá ser confirmada com precisão após a perícia. O trecho que o caminhão passava tinha velocidade de 40 km/h.

Segundo a Ecovias, concessionária responsável pela rodovia, o motorista afirmou à equipe de resgate que estava mexendo no rádio do caminhão no momento do acidente. A informação não foi confirmada pela PRF-RS.