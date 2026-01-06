Dois anos após o fim do casamento com Sandy, Lucas Lima voltou a dar espaço ao romance. O músico surpreendeu seguidores ao aparecer nos Stories do Instagram, no domingo (4), marcando a nova namorada durante um passeio e assumindo discretamente o relacionamento.

Leia mais: Sandy e Lucas Lima anunciam fim do casamento

A eleita é Nina Forlin, que atua como fotógrafa, professora de yoga e publicitária. Ela já havia aparecido em publicações recentes do artista durante uma viagem à África, quando Lucas compartilhou uma imagem da companheira acompanhada de um emoji de coração. Nina também repostou registros ao lado do músico e agradeceu a parceria com uma legenda carinhosa.