O Tribunal de Contas da União (TCU) passou a avaliar a possibilidade de reverter a liquidação extrajudicial do Banco Master. Em despacho assinado nesta segunda-feira (5), o ministro Jhonatan de Jesus determinou a realização de uma inspeção presencial no Banco Central para analisar documentos que embasaram a decisão e verificar se ainda existem alternativas que evitem efeitos irreversíveis ao sistema financeiro.

Leia mais: Master recebeu investimento de fundo ligado ao crime organizado

Segundo o despacho, a área técnica do TCU deverá examinar o perfil de investidores institucionais expostos ao caso e apurar se há ativos ou estruturas do banco que, caso sejam fragmentados ou onerados durante o processo de liquidação, possam destruir valor e dificultar eventual reversão da medida. O ministro ressaltou que a análise será feita sem conclusões prévias e sob regime de sigilo.