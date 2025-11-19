O Banco Master, colocado em liquidação extrajudicial pelo Banco Central nesta semana, está no centro de negociações envolvendo fundos investigados na Operação Carbono Oculto, que apura lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio no setor de combustíveis. Documentos divulgados pelas gestoras citadas na investigação mostram que títulos do banco foram adquiridos por um dos fundos sob escrutínio, reforçando a conexão financeira entre as partes.

Segundo comunicado da Reag Investimentos, divulgado ao mercado após a operação, o fundo Hans 95 comprou CDBs emitidos pelo Banco Master. A gestora afirmou que as transações seguiram o padrão de investimentos do fundo e ocorreram dentro das regras do mercado financeiro. A empresa também destacou que administra centenas de fundos autorizados pela CVM e que o patrimônio dessas carteiras não se confunde com o da companhia.