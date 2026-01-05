05 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
NOVA YORK

Maduro e esposa já estão na corte dos EUA para julgamento

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/@NBCNews/Youtube
Maduro foi visto algemado, usando roupas claras, cercado por agentes da agência antidrogas americana (DEA).
Maduro foi visto algemado, usando roupas claras, cercado por agentes da agência antidrogas americana (DEA).

O ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro e a esposa, Cilia Flores, já chegaram a um tribunal federal de Manhattan, Nova York, nesta segunda-feira (5), onde ele comparece à Justiça dos Estados Unidos para responder a acusações relacionadas a tráfico de drogas e armas. O casal foi levado sob forte escolta armada, em comboio e helicóptero, após sair de um centro de detenção no Brooklyn.

Leia mais: Maduro desembarca em Nova York escoltado por agentes federais

Maduro foi visto algemado, usando roupas claras, cercado por agentes da agência antidrogas americana (DEA). A audiência marca o primeiro comparecimento do venezuelano à corte americana após sua captura em uma operação militar realizada no fim de semana.

A ida do ex-presidente ao tribunal se dá em meio a forte tensão internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país assumiu o controle da situação na Venezuela após a operação que resultou na detenção de Maduro. Enquanto isso, Delcy Rodríguez assumiu interinamente a presidência venezuelana e, após críticas iniciais, sinalizou disposição para cooperação com Washington.

A transferência de Maduro para julgamento nos EUA gerou reações de governos da América Latina e de potências internacionais, que questionam os impactos da ação americana sobre a soberania venezuelana e a estabilidade regional.

*Com informações do CNN

Comentários

Comentários