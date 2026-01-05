O ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro e a esposa, Cilia Flores, já chegaram a um tribunal federal de Manhattan, Nova York, nesta segunda-feira (5), onde ele comparece à Justiça dos Estados Unidos para responder a acusações relacionadas a tráfico de drogas e armas. O casal foi levado sob forte escolta armada, em comboio e helicóptero, após sair de um centro de detenção no Brooklyn.
Leia mais: Maduro desembarca em Nova York escoltado por agentes federais
Maduro foi visto algemado, usando roupas claras, cercado por agentes da agência antidrogas americana (DEA). A audiência marca o primeiro comparecimento do venezuelano à corte americana após sua captura em uma operação militar realizada no fim de semana.
A ida do ex-presidente ao tribunal se dá em meio a forte tensão internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país assumiu o controle da situação na Venezuela após a operação que resultou na detenção de Maduro. Enquanto isso, Delcy Rodríguez assumiu interinamente a presidência venezuelana e, após críticas iniciais, sinalizou disposição para cooperação com Washington.
A transferência de Maduro para julgamento nos EUA gerou reações de governos da América Latina e de potências internacionais, que questionam os impactos da ação americana sobre a soberania venezuelana e a estabilidade regional.
*Com informações do CNN