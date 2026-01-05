O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, deixou oficialmente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A exoneração, feita a pedido, foi publicada nesta segunda-feira (5) no Diário Oficial da União.
Leia mais: Haddad anuncia saída da Fazenda; sucessão é incerta
Marcos Pinto integrava a equipe econômica desde 2023 e participou de pautas centrais da gestão do ministro Fernando Haddad, como a reforma tributária e a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. Até o momento, o governo federal não anunciou quem assumirá o cargo.
A saída foi comunicada em novembro de 2025, quando o presidente Lula sancionou o projeto que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil. Na ocasião, o então secretário afirmou que deixaria o governo para retornar à iniciativa privada e dedicar mais tempo à família. À época, Haddad declarou publicamente que ficou contrariado com a decisão.
Formado em direito pela Universidade de São Paulo, Marcos Pinto é mestre pela Universidade de Yale e também em economia e finanças pela Fundação Getulio Vargas, onde atuou como professor. Ao longo da carreira, passou por instituições como a Comissão de Valores Mobiliários, o BNDES e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, além de ter integrado conselhos de grandes empresas.
*Com informações do SBT News