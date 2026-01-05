O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, deixou oficialmente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A exoneração, feita a pedido, foi publicada nesta segunda-feira (5) no Diário Oficial da União.

Leia mais: Haddad anuncia saída da Fazenda; sucessão é incerta

Marcos Pinto integrava a equipe econômica desde 2023 e participou de pautas centrais da gestão do ministro Fernando Haddad, como a reforma tributária e a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. Até o momento, o governo federal não anunciou quem assumirá o cargo.