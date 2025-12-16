Um carro em chamas no Sol Nascente, no Distrito Federal, revelou um crime grave na madrugada de domingo (14). Após conter o incêndio, o Corpo de Bombeiros encontrou um cadáver carbonizado no porta-malas do veículo.

A ocorrência foi registrada por volta de 1h e, inicialmente, tratada como incêndio de veículo. Com a descoberta do corpo, o caso passou a ser investigado pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte).

Segundo a polícia, o dono do carro está preso no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) por outros crimes. De acordo com o delegado, ele tem antecedentes por roubo e homicídio. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal informou que o proprietário, Iago Nunes, cumpre pena privativa de liberdade.