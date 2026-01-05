Seis pessoas morreram no grave acidente entre uma carreta e uma van na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), na madrugada desta segunda-feira (5). A confirmação é da Polícia Rodoviária Federal.

A carreta, que transportava carga de queijos, tombou sobre a van às 3h45, na altura do km 4 da rodovia, no sentido Curitiba. O veículo menor levava um grupo de fiéis que retornava de um culto realizado em São Paulo com destino a Campo Largo.