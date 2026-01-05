Seis pessoas morreram no grave acidente entre uma carreta e uma van na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), na madrugada desta segunda-feira (5). A confirmação é da Polícia Rodoviária Federal.
A carreta, que transportava carga de queijos, tombou sobre a van às 3h45, na altura do km 4 da rodovia, no sentido Curitiba. O veículo menor levava um grupo de fiéis que retornava de um culto realizado em São Paulo com destino a Campo Largo.
Ao todo, 21 pessoas estavam na van, incluindo o motorista. Seis passageiros morreram: quatro no local e outros dois durante o atendimento. Apenas um ocupante escapou ileso. Os feridos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pelo trecho. O motorista da carreta teve apenas escoriações.
Por causa do acidente, a BR-116 foi totalmente interditada nos dois sentidos. A liberação começou por volta das 6h, com uma faixa no sentido São Paulo. No sentido Curitiba, a faixa da esquerda continua bloqueada às 8h, com lentidão de cerca de três quilômetros. Parte da carga ficou espalhada pela pista e equipes atuam na limpeza do local.
As causas e a dinâmica do acidente ainda são apuradas.
*Com informações do Ric Record