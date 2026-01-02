Uma colisão entre um caminhão e um ônibus na região sul do Rio Grande do Sul, em um trecho da BR-116, deixou ao menos 11 mortos nesta sexta-feira (2), conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo a concessionária Ecovias Sul, o acidente foi registrado às 11h24 no km 491 da rodovia, na altura do município de Pelotas.

Equipes da empresa, da PRF e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o atendimento da ocorrência, que bloqueou a estrada nos dois sentidos. O fluxo de veículos seguia interrompido ao final da tarde.