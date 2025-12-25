26 de dezembro de 2025
AVISO DO INMET

Onda de calor põe 8 estados em alerta laranja

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Luis Graterol:Unsplash
As temperaturas ficaram muito acima da média para dezembro.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para a onda de calor que atinge oito estados do país. O aviso começou na terça-feira (23) e será válido até as 18h de sexta-feira (26), abrangendo todo o Sudeste, além de áreas do Paraná, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Leia mais: SP tem dia mais quente do ano e recorde em dezembro desde 1943

As temperaturas ficaram muito acima da média para dezembro. Em São Paulo, os termômetros chegaram a 35,9 °C no dia 25, a maior marca já registrada na capital neste mês. No Rio de Janeiro, a máxima atingiu 41 °C, levando a prefeitura a colocar a cidade no nível 3 de calor, em uma escala que vai até 5.

Segundo o Inmet, o calor extremo pode provocar riscos à saúde, como cansaço, tontura e mal-estar. O fenômeno é causado pela atuação de uma massa de ar quente e seco, associada à Alta Subtropical do Atlântico Sul, que dificulta a formação de chuvas. A previsão indica que o calor intenso deve persistir por vários dias.

