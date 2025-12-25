O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para a onda de calor que atinge oito estados do país. O aviso começou na terça-feira (23) e será válido até as 18h de sexta-feira (26), abrangendo todo o Sudeste, além de áreas do Paraná, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul.

As temperaturas ficaram muito acima da média para dezembro. Em São Paulo, os termômetros chegaram a 35,9 °C no dia 25, a maior marca já registrada na capital neste mês. No Rio de Janeiro, a máxima atingiu 41 °C, levando a prefeitura a colocar a cidade no nível 3 de calor, em uma escala que vai até 5.