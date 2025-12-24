Um advogado foi flagrado em vídeo agredindo um médico na área da piscina de um condomínio em Goiânia, na frente de crianças. A ocorrência da segunda-feira (22) foi registrada como lesão corporal e é investigada pela Polícia Civil.

As imagens mostram o advogado Rodolfo Ramos Caiado discutindo com o médico, sentado numa cadeira, antes de golpeá-lo com socos. Crianças aparecem na piscina durante a confusão.

Segundo o médico, a discussão começou após ele reclamar que o filho, de sete anos, teria sido empurrado por outras crianças durante uma brincadeira. Ele afirma que só pediu para os filhos se afastarem e disse “vamos subir, o filhinho de papai está aí”, negando ter ofendido a criança do advogado. A vítima relata que Rodolfo chegou alterado e iniciou as agressões sem que houvesse reação, deixando os filhos assustados com a cena.