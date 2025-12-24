O médico Anibal Okamoto Júnior, de 38 anos, morreu afogado após salvar as duas filhas no mar na Praia Brava de Matinhos, no litoral do Paraná.

Anibal era médico psiquiatra, com mais de 10 anos de atuação em um Caps, em Brasília (DF). Ele deixa a esposa e duas filhas, de 12 e 9 anos.

Afogamento ocorreu por volta das 18h de domingo, perto das pedras de um espigão, fora da área de cobertura dos guarda-vidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima entrou no mar com as crianças, que conseguiram sair pelas pedras, enquanto ele passou a ter dificuldades.