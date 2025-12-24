Gabriel de Sá Campos, de 30 anos, líder de uma igreja evangélica no Guará (DF), foi preso na última sexta-feira sob suspeita de abusar sexualmente de adolescentes por pelo menos seis anos.

Justiça do DF emitiu mandado de prisão temporária de 30 dias. Conforme a PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), o homem estava em casa quando foi detido. Ele não teve o nome divulgado pelas autoridades.

Investigações revelaram "padrão sistemático" de crimes cometidos durante cerca de seis anos. Neste período, o suspeito teria cometido "abusos de forma recorrente e premeditada", informou a polícia, em nota.