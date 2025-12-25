Um rapaz de 18 anos matou o padrasto a facadas e feriu outras quatro pessoas durante a ceia de Natal em Jaguariúna, no interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (25). Entre os feridos está a própria mãe do suspeito, que tentou intervir no ataque.

Segundo a polícia, o jovem cometeu o crime porque não aceitou o relacionamento da mãe com a vítima. Durante a confraternização, ele atacou o padrasto com 12 golpes de faca, que morreu no local. Ao fugir, o suspeito ainda feriu outras três pessoas na rua antes de ser contido por moradores.

O jovem foi socorrido após ser agredido, levado a uma unidade de saúde e preso em flagrante por homicídio qualificado e lesão corporal. As vítimas feridas receberam atendimento médico e ficaram em observação.