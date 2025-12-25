A cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira (25) de Natal, a seis dias do Réveillon, a maior temperatura do ano para a capital e a maior para o mês desde 1943, início da série histórica.

Foram dois recordes auferidos no Mirante de Santana, mantido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na zona norte da cidade. No primeiro, às 15h, os termômetros marcaram 35,7ºC. Pouco depois, às 16h, a temperatura subiu para 35,9ºC.

Até então, a maior marca do ano para a capital havia sido de 35,1°C, registrada no dia 6 de outubro. A maior para o mês, por sua vez, era de 3 de dezembro de 1998, quando termômetros apontaram 35,6ºC na capital.