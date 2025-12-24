Ela contou ainda que os médicos pediram para a família comparecer ao hospital, quando disseram que a Tainara não estava mais respondendo às medicações e que ela se encontrava muito debilitada. A mãe, então, pediu a oração de todos.

Além de lamentar a morte de Tainara, que tinha dois filhos, o advogado Fabio Costa ainda falou como a ausência do depoimento da vítima deixa pontos abertos na investigação.

"Iríamos precisar muito do depoimento da Tainara neste momento. Na parte jurídica, contávamos muito com o depoimento dela sobre o relacionamento dela com o Douglas. Ninguém sabe precisar o que aconteceu e como aconteceu. A gente não sabe se ela foi uma ficante, uma namorada. A própria família não sabe precisar isso e seria importante que ela descrevesse tudo o que aconteceu naquela noite. Seria importante o depoimento para colocar uma pedra em cima do assunto, uma vez que ele sempre dizia que não conhecia a Tainara", diz o advogado.