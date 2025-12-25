Médicos que acompanham Jair Bolsonaro informaram nesta quinta-feira (25) que a cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral foi concluída com sucesso e sem intercorrências, no Hospital DF Star, em Brasília. O ex-presidente já está acordado, em recuperação no quarto, e não precisou ser encaminhado à UTI.

Leia mais: Michelle diz que cirurgia de Bolsonaro foi concluída com sucesso

A equipe médica explicou que o procedimento para tratar os soluços persistentes - um bloqueio anestésico do nervo frênico - ainda não foi realizado e poderá ser feito até a próxima segunda-feira (29), dependendo da resposta clínica após a cirurgia. Segundo os especialistas, o quadro de soluços está associado à esofagite severa, motivo pelo qual, neste primeiro momento, foi priorizado o tratamento clínico.