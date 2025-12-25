25 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SEM INTERCORRÊNCIA

Michelle diz que cirurgia de Bolsonaro foi concluída com sucesso

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@michellebolsonaro/Instagram
Um boletim médico com mais detalhes sobre o estado de saúde de Bolsonaro deve ser divulgado hoje.
Um boletim médico com mais detalhes sobre o estado de saúde de Bolsonaro deve ser divulgado hoje.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou na tarde desta quinta-feira (25) que a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi finalizada com sucesso. Segundo ela, o procedimento ocorreu sem intercorrências e, neste momento, a equipe médica aguarda o retorno da anestesia.

Leia mais: Bolsonaro vai receber anestesia geral; operação pode durar até 4h............

A atualização foi feita por Michelle nas redes sociais. Um boletim médico com mais detalhes sobre o estado de saúde de Bolsonaro deve ser divulgado até o fim da tarde.

A cirurgia começou por volta das 9h30 e teve como objetivo a correção de uma hérnia inguinal bilateral. A necessidade do procedimento já havia sido confirmada por perícia médica realizada pela Polícia Federal.

*Com informações do UOL

Comentários

Comentários