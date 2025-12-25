A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou na tarde desta quinta-feira (25) que a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi finalizada com sucesso. Segundo ela, o procedimento ocorreu sem intercorrências e, neste momento, a equipe médica aguarda o retorno da anestesia.

Leia mais: Bolsonaro vai receber anestesia geral; operação pode durar até 4h............

A atualização foi feita por Michelle nas redes sociais. Um boletim médico com mais detalhes sobre o estado de saúde de Bolsonaro deve ser divulgado até o fim da tarde.