A jovem Tainara, atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, passou por uma nova cirurgia na segunda-feira (22). O procedimento incluiu a amputação de parte da coxa, na região do quadril, para reconstrução do glúteo, segundo informou a mãe, Lúcia Aparecida, nas redes sociais.
De acordo com a família, Tainara também foi submetida a uma traqueostomia para retirada do tubo respiratório. Ela já havia passado por outras cirurgias desde o atropelamento, incluindo a amputação das pernas devido à gravidade dos ferimentos. O estado de saúde permanece estável.
O atropelamento ocorreu no fim de novembro, quando o motorista Douglas Alves da Silva, de 26 anos, seguiu dirigindo após atingir a jovem, que foi arrastada até se desprender do veículo na altura de um posto de combustíveis. Tainara foi socorrida em estado grave, e o caso teve grande repercussão nacional.
*Com informações do SBT News