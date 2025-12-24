O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será submetido, na manhã desta quinta-feira (25), dia de Natal, a uma cirurgia para correção de duas hérnias inguinais. O procedimento está previsto para durar cerca de quatro horas e será realizado com anestesia geral.

Bolsonaro foi internado nesta quarta-feira (24) para os preparativos pré-operatórios. A intervenção tem como objetivo corrigir um abaulamento na região da virilha, provocado pelo deslocamento de tecido interno por um ponto enfraquecido da musculatura abdominal. Durante a cirurgia, os médicos devem utilizar uma tela sintética para reforçar a parede abdominal e evitar o retorno das hérnias.



Em que consiste o procedimento