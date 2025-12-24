O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será submetido, na manhã desta quinta-feira (25), dia de Natal, a uma cirurgia para correção de duas hérnias inguinais. O procedimento está previsto para durar cerca de quatro horas e será realizado com anestesia geral.
Bolsonaro foi internado nesta quarta-feira (24) para os preparativos pré-operatórios. A intervenção tem como objetivo corrigir um abaulamento na região da virilha, provocado pelo deslocamento de tecido interno por um ponto enfraquecido da musculatura abdominal. Durante a cirurgia, os médicos devem utilizar uma tela sintética para reforçar a parede abdominal e evitar o retorno das hérnias.
Em que consiste o procedimento
A cirurgia de hérnia inguinal bilateral tem como objetivo corrigir a fraqueza da parede abdominal nos dois lados da virilha. No procedimento, o cirurgião reposiciona tecidos que se projetaram para fora, como gordura ou parte do intestino, e reforça a área afetada com a colocação de uma tela cirúrgica, geralmente de polipropileno, para reduzir o risco de recorrência.
A correção pode ser feita por diferentes técnicas. Na cirurgia aberta, é realizada uma incisão na virilha, método tradicional e eficaz, porém associado a um tempo de recuperação maior. Já a laparoscopia utiliza pequenos cortes e uma câmera para guiar o procedimento, o que costuma permitir recuperação mais rápida. Há ainda a técnica robótica, semelhante à laparoscópica, com maior precisão no manuseio dos instrumentos.
Por se tratar de uma hérnia bilateral, a intervenção corrige simultaneamente os dois lados, seja por incisões separadas na técnica aberta ou por acessos únicos nas abordagens minimamente invasivas. O objetivo central é fechar a falha na musculatura abdominal, impedir novo extravasamento de órgãos e diminuirs a chance de recidiva.
*Com informações do Metrópoles